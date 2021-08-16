Real Sociedad'ı ağırlayan Barcelona, 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başladı.

Katalan ekibi, Pique'nin 19, Braithwaite'in 45+2 ve 59, Sergi Roberto'nun 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Misafir takımın golleri ise 82. dakikada Lobete ve 85. dakikada Oyarzabal'dan geldi.