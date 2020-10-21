AA

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon euro, De Jong'da 400 milyon euro ve Lenglet'de 300 milyon euro olarak açıkladı.

Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.