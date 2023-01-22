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Barcelona: 1 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU

LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Giriş: 22.01.2023 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona: 1 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet golünü, 35. dakikada Pedri attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 14. galibiyetini alarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçü lig, biri Kral Kupası olmak üzere art arda dördüncü yenilgisini yaşayan Getafe ise 17 puanla 16. sıraya geriledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart gördükten sonra yerini Juan Latasa'ya (Dk. 85) bıraktı.

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