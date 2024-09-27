Barbra Streisand'ın hayatının belgeseli çekiliyor

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand'ın hayatı ve kariyeri belgesele dönüşüyor.

Sanat kariyeri boyunca Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini kazanarak 'EGOT' ünvanını alan 82 yaşındaki Streisand'ı anlatan filmde daha önce görülmemiş arşiv görüntüleri yer alacak.

Henüz adı ve yayın tarihi belli olmaya projenin yönetmenliğini Frank Marshall üstlenecek.

Belgeselle ilgili basın açıklamasında, takdir edilen kariyeri boyunca Streisand'ın yüzlerce saatlik kişisel, daha önce hiç görülmemiş video, fotoğraf, ses kayıtları ve kişisel hatıralarına bu belgeselde ulaşılabilecek.

"Yıllardır kasamda güvenle sakladığım büyük miktardaki içeriği paylaşmanın en iyi yolunu düşünüyordum. Birçoğu halk tarafından hiç görülmemiş veya duyulmamış bu filmler, fotoğraflar ve müzik konusundaki en değerli anılarımdan bazılarını barındırıyor" diyen Barbra Streisand; "Yapımcı Alex Gibney ve yönetmen Frank Marshall'ın benimle bu yolculuğa çıkmayı kabul etmelerinden çok memnunum" açıklamasını yaptı.

Gerçekte Barbara olan adını, 'kimseye benzememesi için' Barbra olarak değiştiren 1942 doğumlu sanatçı, güçlü ve tutkulu sesiyle ve söylediği romantik şarkılarla tanındı. Oyunculukta da iddialı olan Streisand, 1968'de 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında kazandığı Oscarı'ı Katherine Hepburn ile paylaştı.