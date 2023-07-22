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        Haberler Yaşam Barbie'ye olan takıntısı nedeniyle son 20 yılda 1 milyon dolar para harcadı

        Barbie'ye olan takıntısı yüzünden son 20 yılda 1 milyon dolar para harcadı

        Barbie bebekler, bir dönem her çocuğun gözdesi olmuştur ancak bazı insanlar için Barbie sıradan bir oyuncak değil bir yaşam tarzı! Bu insanlardan biri olan Nikki, bu zamana kadar Barbie bebeğe benzemek için 1 milyon dolardan fazla para harcadı.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 17:55
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          Nikki Exotika, Amerikalı trans bir birey ve küçük yaşlardan beri Barbie bebeklere fazlasıyla takıntılı. Son 20 yılda kendini Barbie'ye benzetmek için çok kez ameliyat geçirdi.

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          Nikki röportajında ​​"Vücudumu plastik mükemmelliğe dönüştürmek için bir milyon dolardan fazla harcadım" diyor. "Barbie görünümünü seçtim çünkü küçüklüğümden beri oyuncak bebeğe takıntılıydım" diye ekliyor.

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          Nikki, şu anki halinden dolayı fazlasıyla mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve bu görünüşün maliyetli olduğunu da vurguluyor.

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          Nikki, bu zamana kadar 1 milyon dolardan fazla parayı, istediği görüntüye kavuşmak için harcadı.

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          Nikki'nin, kendisi gibi oyuncak bebekleri seven bir arkadaşı var. Justin Jedlica da tıpkı Nikki gibi Barbie görünümüne bayılıyor ve kendisi de Barbie'nin sevgilisi olan Ken'e benzemek için birçok ameliyat geçirdi.

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          Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Nikki Exotika'nın Instagram hesabından alınmıştır.

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