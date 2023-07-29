Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Barbie rüzgarından etkilenen dünyaca ünlü yıldızların pembe kombinleri

        Barbie rüzgarından etkilenen dünyaca ünlü yıldızların pembe kombinleri

        Barbie filminin vizyona girmesiyle, pembe renginin popülerliği giderek arttı. Markalar Barbie'den esinlenerek ürünlerinin pembe versiyonlarını çıkarmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar da Barbie rüzgarından etkilendi ve pembeye büründüler. İşte ünlülerin göz alıcı pembe kombinleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          NİCKİ MİNAJ VE MARGOT ROBBİE

          Ünlü rapçi Nicki Minaj, Barbie galasında pembe yerine gri tonlarını kullanmayı tercih etti.

        • 2

          DOVE CAMERON

          Dove Cameron, Barbie galasında pembe ve siyah renklerini kombinlemeyi tercih etti.

        • 3

          AVA MAX

          Dünyaca ünlü şarkıcı Ava Max'ın arabası pembe ışıltısı ile parlarken kıyafeti ise mavi tonlarında parıldıyordu.

        • 4

          MEGAN FOX

          Megan Fox sosyal medya hesabından pembe kıyafetiyle paylaşım yaptı ve Barbie'ye desteğini gösterdi.

        • 5

          KİM KARDASHİAN

          Renkli giyinmeyi seven Kim Kardashian, pembe kombini ile karşımıza çıkıyor.

        • 6

          HAİLEY BİEBER

          Barbie görünüşüne daha modern bir dokunuş getiren Hailey Bieber, toz pembe tonlarını tercih ediyor.

        • 7

          DUA LİPA

          Ünlü şarkıcı Dula Lipa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Barbie kombini ile pembeyi tercih ettiğini gösteriyor.

        • 8

          RYAN GOSLİNG

          Barbie filminin başrol oyuncularından Ryan Gosling, pembe takımıyla Ken rolünün hakkını veriyor.

        • 9

          BİLLİE ELLİSH

          Pembe ve siyah kombiniyle Billie Ellish yine kendi stilini yansıtmayı başarıyor.

        • 10

          SAM SMİTH

          Barbie, hırkasıyla Sam Smith pembe akımına katıldı.

        • 11

          MARGOT ROBBİE

          Barbie karakterini canlandıran Margot Robbie, toz pembe elbisesiyle rolünün hakkını veriyor.

        • 12

          GRETA GERWİG

          Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig pembe takımı ile akıma katılanlardan oldu.

        • 13

          SELENA GOMEZ

          Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Barbie filmini izlemeye pembe elbisesiyle gidenlerden oldu.

          Fotoğraflar: Instagram, GEN

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa