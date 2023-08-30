'Barbie'nin yıldızı Margot Robbie eşiyle tatilde
'Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile tatil için Yunanistan'ı tercih etti
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Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Matthew McConaughey ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı 'The Wolf of Wall Street' filminde rol aldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakalayan Margot Robbie, şimdilerde ise 'Barbie' filmiyle bu ününü pekiştiriyor.
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Küresel hasılatı, 1 milyar 300 milyon doları geçen 'Barbie'nin aynı zamanda ortak yapımcıları arasında olması nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar kazandığı konuşulan ünlü aktris, şu sıralar film yapımcısı eşi Tom Ackerley ile Yunanistan'da tatil yapıyor.
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2016 yılında evlenen çift, hem yorgunluk atmak hem de denizin ve güneşin tadını çıkarmak için Yunanistan'ın küçük adalarından olan Sifnos'a gitti.
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Margot Robbie ile kendisi gibi 33 yaşında olan kocası Tom Ackerley önceki gün adanın plajında deniz keyif yaparken görüntülendi.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamalarıyla bilinen çiftin, denizde öpüştükleri anlar kameralara böyle yansıdı.
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Kısa süre denizde kalan ikili ardından plaja geçti.
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