'Barbie'nin yıldızı Margot Robbie eşiyle tatilde

Küresel hasılatı, 1 milyar 300 milyon doları geçen 'Barbie'nin aynı zamanda ortak yapımcıları arasında olması nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar kazandığı konuşulan ünlü aktris, şu sıralar film yapımcısı eşi Tom Ackerley ile Yunanistan'da tatil yapıyor.