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VİETNAM'DA YASAKLANDI Barbie filmi daha gösterime girmeden Vietnam'da yasaklandı. Çin tarafından benimsenen bir haritayı kullanan film, Asya'da kargaşaya neden oldu. 21 Temmuz'da vizyona girecek film siyasi gerekçeler yüzünden Vietnam'da yasaklandı.

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SİYASİ SORUNLARA NEDEN OLDU Çin ve Vietnam arasında gerginliğe neden olan Barbie filmi, siyasi krizin ortasında kaldı. Çin hükümetinin kabul ettiği dokuz çizgili hat, Vietnam'ın egemenliğinin ihlali olarak görüldü. Bu dokuz çizgili harita hattının filmde yer alması Vietnam'da büyük yankı uyandırdı.

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"SİYASİ DİNAMİKLERE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR" Konuya dair açıklamada bulunan Vietnam Sinema Depertmanı Yöneticisi Vi Kien Thanh, bu durumun oldukça rahatsı edici olduğunu dile getirdi. "Hollywood yapımları, filmlerinde Asya bölgesine yapılan göndermelerde, her ülkenin kültürel hassasiyetleri ve siyasi dinamiklerine saygı göstermelidir" dedi.

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Warner Bros'un üstlendiği bazı filmler yine benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Bunun üzerine ülkelerde lisans sahibi olabilmek için Bros sahneleri yeniden düzenledi ve belirli sahneleri tamamen kesti.