Yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı senaryosunu ise Noah Baumbach'ın kaleme aldığı Barbie, yakında vizyone girecek bir romantik komedi filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya tarihinin en çok satılan oyuncaklarından biri olan Barbie filmi moda bebeğine dayanan ilk aksiyon filmi olarak yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...