Barbie çılgınlığı büyüyor: Barbie temalı tabutlar üretilmeye başladı

"İNSANLAR BUNU İSTİYOR"

Isaac Villegas'ın AP'ye yaptığı açıklamada pembe tabutlar filmden önce de satılıyordu. Filmden sonra pembe tabutlar daha çok talep görmüş ve Barbie figürü eklenmiş. Cenaze evi sahibi "Bu trendi kovalamalıyız dedim ve başarılı olduk. Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor" dedi.