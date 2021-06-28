TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar, ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziseverler tarafından heyecanla beklenen dizinin ilk tanıtımı da merak konusu oldu. Peki Barbaroslar ne zaman başlıyor ve oyuncuları kimler?

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN?

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.

BARBAROSLAR KONUSU NEDİR?

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.