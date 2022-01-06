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Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı!

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? TRT1 yayın akışı! Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, bu akşam yayın akışında görünmeyince gündem oldu. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

06.01.2022 - 12:05 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı'nın yeni bölümü merak konusu. Her hafta Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı'nın bu akşam TRT 1 yayın akışında görünmemesi sonrası vatandaşlar, "Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruların cevaplarını araştırıyor. İşte TRT 1 yayın akışı...

     

  • BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

  • BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 11 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Mahrem

     

    22:00 Görevimiz Tehlike 3

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