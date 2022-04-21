Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa’dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas’ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma’ya İlyas’ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego’nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz’ın ve yanındaki Piero’nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi.