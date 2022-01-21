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Barbaroslar'da Oruç Reis ölüyor mu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis ölüyor mu, Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölüm fragmanına bir cenaze sahnesi damgasını vurdu. Oruç Reis'in cenaze törenininden görüntülerin yer aldığı fragmanın ardından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi gündem oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis ölüyor mu? Barbaroslar'ın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

21.01.2022 - 15:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi önümüzdeki hafta 17. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanında yer alan Hüma Hatun’un "Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz." sözleri sosyal medyada Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, neden öldü sorusunun gündem olmasına neden oldu. 

  • BARBAROSLAR OTRUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin dün akşam ekrana gelen son bölümünde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis karateri Pietr'nun tuzağına düşmüş ve yaralanarak yere yığılmıştı. Barnaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni bölüm fragmanında Oruç Reis'in selasının okunduğu duyuluyor. 

  • ORUÇ REİS NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

     

    Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

     

    Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

     

    Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

  • Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

    Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

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