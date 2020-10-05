Barbaros Hayrettin Paşa Camisi 2,5 yıl sonra ibadete açılacak

AA

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın bir semti olan Levent'in Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerine eğitim yaptırdığı yer olduğunu, semtin adını da buradan aldığını söyledi.

Levent'te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatının devam ettiğini belirten Külünk, şu anda 12 bin 500 metrekarelik bir alanda eksi dördüncü katta çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Külünk, Büyükdere Caddesi'nin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olduğunu ve burada bir ihtiyaç projesiyle halkın karşısında olduklarını söyledi.

Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde büyük bir caminin bulunmadığını belirten Külünk, "Tabii ki camilerimiz ve mescitlerimiz var fakat ağırlıklı olarak cuma günleri, insanlarımızın cuma namazını kılabilecekleri büyük bir cami ihtiyacı burada her zaman duyulmuş. Bunu inşa etmek derneğimize nasip oldu ve yapmaya başladık." dedi.

Şu anda caminin altında 50 bin metrekarelik bir betonarme yapıyı inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yapı ağırlık olarak otopark, butik kültürel etkinliklerin yapılabileceği bazı mekanları içermekte. Onun üstünde de yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda cami inşaatımız yükselecek. Şu anda bunun projesi tamam. Fikir, detay ve uygulama projeleri ile uğraşıyoruz. Camimizin etrafında da 12 bin metrekarelik de yeşil alan ve parklar olacak. Çünkü biz burasını tasarlarken, buranın bir cuma cami olacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

Cuma camilerinde vakit namazlarında cemaat sayısı az olur. Ama cuma günleri ciddi anlamda cemaat bu camilere gelir. Bu yüzdendir ki bu tür merkezi camilere cuma camileri denir. Büyük bir gayretle bu projeyi önümüzdeki 2,5 sene gibi bir zaman dilimi içinde hayata geçirmenin gayreti içindeyiz."

- "Barbaros Hayrettin'in ismine yakışır bir eser olması gerektiğini düşünüyoruz"

Büyük Çamlıca Camisi'nde olduğu gibi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde rakamlara bir mana yüklemeye henüz başlamadıklarını anlatan Külünk, "Bu projeyi yaparken minarenin boyundan, kubbenin genişliğine kadar birçok rakam karşımıza çıkacak. Zaman içerisinde bu rakamlara mana yüklenir mi? Yüklenir. Ağırlıklı olarak projeli bir çalışma yaptığımız için camimizdeki ebatlar, boyutlar ve rakamlar projenin büyüklüğünden ve gerekliliğinden çıkmaktadır. Bazı rakamları çok azcık öteye çok azcık geriye çekerek mana yüklenir hale getiririz. 40 olan yere 41 deriz '41 kere maşallah' diyebilmek için, 33 olanı 34 yaparız 'İstanbul' demek için, 17'yi 16 yaparız 16 farz için, 33'ü 32 yaparız 32 farz diyebilmek için. Bunlar milletimizin kültürel zenginliği." diye konuştu.

Bu projeyi de tıpkı Çamlıca'da olduğu gibi bir koordinatör mimar liderliğindeki teknik ekiple, camiyi meydana getiren unsurların birbiriyle olan tesanüdünden, birbirine olan oranına kadar çok dikkatli ve hassas bir çalışmayla götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Külünk, "Çünkü her şeyden önce büyük denizci Barbaros Hayrettin'in ismine yakışır bir eser olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Levent gibi Türkiye'nin en önemli iş merkezlerinin bulunduğu bir yerde bir eser yapıyoruz. Bu kadar modern binanın içinde bir klasik eser yapıyoruz. Bütün bunlar bizim çalışma yükümüzü manen arttırıyor. Gece gündüz demeden en ufak detaylara dikkat ederek projeyi yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

- Rakamlarla Barbaros Hayrettin Paşa Camisi,

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.