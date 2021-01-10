"Âkif' için çok düşündük" 0:00 / 0:00

İstiklâl Marşı'nın yazılma sürecini beyazperdeye yansıtacak olan 'Âkif'in çekimleri tamamlandı. Filmin ortak yapımcısı Baran Mayda, Habertürk'e verdiği röportajda 'Âkif'in oyuncu kadrosunu özenle belirlediklerini dile getirdi

12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen 'İstiklâl Marşı'nın yazılış öyküsü, 'Âkif' adıyla film çekildi. 12 Mart 2021'de İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında gösterime girecek olan filmin yönetmeni Sadullah Şentürk. Senaryosunu Ömer Erbil'in yazdığı 'Âkif'te başrolleri Yavuz Bingöl,Fikret Kuşkan, Murat Han, Ruhi Sarı, Erkan Bektaş, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Atılay Uluışık ve Mine Çayıroğlu paylaştı.



'Âkif'in ortak yapımcısı Baran Mayda, Habertürk'e verdiği röportajda Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın yazma sürecini filme çekmeye nasıl karar verdiklerini, oyuncu kadrosunu hangi kriterlere göre oluşturduklarını anlattı.

İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini filme çekme fikri nasıl oluştu?

Filmimizin danışmanları arasında yer alan Şaban Kızıldağ, başka bir film fikrini tartıştığımız esnada bize Sebilürreşad derneğinden ve Mehmet Âkif Ersoy' un torunu Selma Hanım'dan bahsetti. Konuştuğumuz filmi o esnada askıya alıp 'Âkif' filmi üzerine düşünmeye başladık. "Mehmet Âkif Ersoy gibi bu toprakların ötesinde bilinen bir şairin ve bu şairin yazdığı marşın hikâyesini anlatabilir miydik acaba? Mehmet Âkif Ersoy gibi her dönemin ötekisi olmayı başarmış cesur bir adamın hikâyesini hakkını vererek çekebilir miydik acaba?" diye uzun bir düşünce dönemine girdik.

Âkif'i çekmeye ne zaman karar verdiniz?

İşte en önemli soru bu!!! 'Âkif'i "Hakkını vererek çekebilir miyiz?'' sorusunu birkaç hafta düşündükten sonra Şaban Kızıldağ'ın önerisiyle Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ile görüştük. Orada filmin genel prensiplerinde anlaştıktan sonra Mehmet Âkif Ersoy'un torunu Selma Hanım, bize bütün samimiyetiyle destek vererek yoldaki taşları kaldırdı. En sonunda ortağım Harun Türk ile her projemizde fikrine başvurduğumuz Yasin Aktay hocanın yanında aldık soluğu. Bu filmin sosyolojik olarak nereye oturması gerektiğini ve ana felsefesini vermeyi kabul ettiği an içimiz rahatladı. Orada, o odada filme 'Motor' dedik aslında.

Oyuncu kadrosunu oluştururken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

Tümay Özokur ve özellikle de Şahin Alparslan bu konuda neredeyse iki kişilik çalıştı diyebilirim. Bir çok kriterin varlığının dışında en önemli kriter tabiî ki 'Âkif' filminin toplumun her kesimine hitap edeceği gerçeğini kanıksamış olmalarıydı. Başta Mehmet Âkif Ersoy rolünü oynayan Yavuz Bingöl ve Atatürk rolünü oynayan Fikret Kuşkan başta olmak üzere herkes, rolleri için özenle belirlendi. Ali Şükrü rolünde Murat Han, Mustafa Sagir rolünde Ruhi Sarı, Kuşçubaşı Eşref rolünde ise Erkan Bektaş müthiş performanslar ortaya koydu. Bu isimlerin yanında Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Atılay Uluışık ve hayranı olduğum Mine Çayıroğlu'nun da bu filmde çok önemli rolleri icra ettiklerini göreceğiz.

Filmin izleyicilerde nasıl bir etki bırakmasını umuyorsunuz?

Filmin vermesi gereken yegane duygu 100 yıl önce bu topraklarda savaş varken ve hatta savaş neredeyse bu toprakları ele geçirmeyi başarmışken bir marş bizim çimentomuz oldu. Bu marş, Türk ile Kürdˋü, Alevi ile Sünni'yi, bu memleketin bir karış toprağını emperyalizme kurban etmeyecek noktasına getirdi duygusudur. Nazım Hikmetˋin Mehmet Âkif Ersoy'da bulduğu duyguyu bulmak en önemli hedefimiz. Hani diyor ya Nazım;

Saat beşe on var

Kırk dakika sonra şafak sökecek

"Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak"

Bilmem ki nasıl anlatsam,

Âkif, inanmış adam,

büyük şair...

'Âkif'in kariyerinizde nasıl bir etkiye sahip olmasını umuyorsunuz?

Öncelikle Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Derneğimiz Şeyda Canan ve Mahmut Baldemir önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün himayesinde Siirt ve Erzincan'da kısa film festivalleri yapmakta. Ben toplamda yedi film festivalinin komite başkanlığını üstlendim. Kariyerimin önemli bir bölümünde Sinan Çetin ile çalıştım. Bütün bunların sonunda şunu diyebilirim ki kariyerimde hangi proje olursa olsun bana inananları mahcup etmemeyi başarabilmenin verdiği haz en önemli etki olarak duruyor hala. 'Âkif' filmi çok büyük bir proje ama kariyerime bırakmasını umduğum etki Siirt kısa film festivali, Bingöl Kısa film festivali ve Erzincan Kısa film festivalini başarılı yapmış olmanın verdiği etki ile aynı. Vatandaş için yaptığımız her projeye hem ben hem de beni hiç bir konuda yalnız bırakmayan ortağım Harun Türk'ün bakışı aynı ciddiyettedir.