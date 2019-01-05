Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ölü bulunan emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'ın (57) vücudunda kesici ve delici alet yarası olduğunun fark edilmesi üzerine emekli polisin son olarak birlikte görüldüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı.

AA'nın haberine göre, Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü elektrikçi M.S'yi (49) arama çalışması başlatan ekipler, şüpheliyi evine geldiği sırada düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan M.S'nin, Dikili Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Dikili Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ceset olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gittiklerinde cesedin yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamadığı bildirilen emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu tespit etmişti. Ekiplerin yaptığı incelemede Yılmaz'ın vücudunda bıçak ve tornavida izlerine rastlanmış, katil zanlısı olabileceği değerlendirilen Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü elektrikçi M.S'yi arama çalışması başlatılmıştı.