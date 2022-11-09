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Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu 9 Kasım 2022? İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı!

Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı!

Kış mevsimine girmemize rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında kritik durumlar yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını derledik...

Giriş: 09.11.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'de beklenen yağmurların henüz yağmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranına ilişkin gelişmeler de tedirginlik yarattı. Konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, 9 Kasım 2022 Çarşamba günü itibariyle barajlardaki doluluk oranı...

  • İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR AZALDI

    AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar normaline göre yüzde 60, haziranda yüzde 18, ağustosta yüzde 100 artarken, ocakta normaline göre yüzde 25, martta yüzde 44, nisanda yüzde 4, mayısta yüzde 61, temmuzda yüzde 25, eylülde yüzde 40, ekimde yüzde 71 azaldı.

  • BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 38

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 38,63 olarak ölçüldü.

  • ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 41.5'E DÜŞTÜ

    Su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,14, Terkos'ta yüzde 42,71, Sazlıdere'de yüzde 43,45, Alibey'de yüzde 21,73, Büyükçekmece'de yüzde 45,39, Ömerli'de yüzde 41,49, Darlık'ta yüzde 40,44, Elmalı'da yüzde 42,54, Pabuçdere'de yüzde 3,15 ve Kazandere'de yüzde 23,85 olarak kaydedildi.

  • SU MİKTARI 335 MİLYON METREKÜPE GERİLEDİ

    İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı ise 335 milyon 53 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

    Barajlardaki doluluk oranı 8 Kasım baz alındığında 2012'de yüzde 48,03, 2013'de yüzde 42,6, 2014'te yüzde 36,44, 2015'te yüzde 68,01, 2016'da yüzde 36,91, 2017'de yüzde 56,03, 2018'de yüzde 48,55, 2019'da yüzde 40,62, 2020'da yüzde 28,88, 2021'de yüzde 44,15, bu yıl ise yüzde 38,63 seviyeleri görüldü.

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