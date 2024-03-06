İSKİ açıkladı: 6 Mart Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı son durum
İstanbul baraj doluluk oranı tablosu olumlu seyrini koruyor. Baraj doluluk oranları, kış ayı boyunca yaşanan yağışların ardından yükseldi. Geçtiğimiz kasım yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen barajlar yüzde 70'i geçti. İşte, 6 Mart 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul'da baraj doluluk oranları kış mevsimi boyunca yaşanan kar ve sağanak yağışların etkisiyle yükseldi. Son günlerde sakin günler geçiren Megakente yağmur geri döndü. Yağışların ardından gözler "Bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, İSKİ grafiği ile 6 Mart 2024 baraj doluluk oranları...
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6 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,03 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,29 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
6 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 70,30
Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45
Darlık Barajı yüzde 87,89
Istrancalar Barajı yüzde 39,73
Kazandere Barajı yüzde 59,21
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Elmalı Barajı yüzde 89,04
Ömerli Barajı yüzde 87,45
Pabuçdere Barajı yüzde 58,12
Sazlıdere Barajı yüzde 57,18
Terkos Barajı yüzde 74,25
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