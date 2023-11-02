Yağmur müjdesi sonrası gözler barajlarda! 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları
Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısının gelmesinin ardından gözler uzun süredir alarm veren İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi. İstanbul baraj doluk oranı bugün yüzde kaç? İşte 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları...
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İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altında seyrediyor. Barajlar alarm verirken Meteoroloji'den yağmur müjdesi geldi. Yağmur haberi sonrası gözler baraj doluluk oranına çevrildi. İşte İSKİ 2 Kasım baraj doluluk oranı...
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2 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18'e düştüğü görüldü. Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.
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Yağışlardan sonra İSKİ verilerine göre bugün yüzde 18.07 olan İstanbul baraj doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.
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