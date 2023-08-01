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        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 | İstanbul barajları alarm veriyor! İşte son durum! - Baraj doluluk oranında son durum ne?

        İstanbul barajları alarm veriyor! İşte son durum!

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.88 azalarak yüzde 36.95 olarak ölçüldü. İşte, mega kente su sağlayan barajlardaki son durum...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:07
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        İstanbul barajları alarm veriyor! İşte son durum!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38.52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36.95'e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

        BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,18, Terkos'ta yüzde 24,09, Sazlıdere'de yüzde 20,8, Alibey'de yüzde 18,56, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 70,05, Darlık'ta yüzde 52,93, Elmalı'da yüzde 28,08, Pabuçdere'de yüzde 4,68 ve Kazandere'de yüzde 7,69 olarak ölçüldü.

        SU MİKTARI 320 MİLYON METREKÜPE İNDİ

        Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 320 milyon 68 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

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        GÜNLÜK TÜKETİM 3.3 MİLYON METREKÜP

        İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 358 bin metreküp olarak belirlendi.

        SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 1 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 77,84, 2016'da yüzde 61,72, 2017'de yüzde 70,67, 2018'de yüzde 72,57, 2019'da yüzde 68,07, 2020'de yüzde 56,91, 2021'de yüzde 66,95, 2022'de yüzde 66,19 iken bugünkü oran yüzde 36,97 olarak ölçüldü.

        Bu verilere göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 480 milyon metreküp su alındı.

        #barajların doluluk oranı
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