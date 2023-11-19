Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BARAJLAR DOLUYOR! İstanbul barajları son durum: 19 Kasım İSKİ baraj doluk oranı grafiği

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 19 Kasım İSKİ baraj doluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranları geçtiğimiz akşam başlayan yağışların ardından merak edilip araştırılıyor. İSKİ'den gelen veriler yüzleri güldürürken gözler güncel baraj doluluk grafiğinde... İşte 19 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da korkutan tablo terse döndü. Geçtiğimiz sabah başlayan yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor. Ayrıca bugün İstanbul'un yüksek ve kuzey kesimleri kar yağışı aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ 19 Kasım baraj doluluk oranları...

        • 2

          19 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul'da baraj doluluk oranları Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve bugün de yer yer kar yağışıyla devam eden yağmurla birlikte yüzde 20'nin üzerini gördü.

        • 3

          Bugün yani 19 Kasım Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranları ise düne göre yüzde 3'e yakın artışla yüzde 20.54 olarak kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Habertürk Anasayfa