İstanbul'da korkutan tablo terse döndü. Geçtiğimiz sabah başlayan yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor. Ayrıca bugün İstanbul'un yüksek ve kuzey kesimleri kar yağışı aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ 19 Kasım baraj doluluk oranları...