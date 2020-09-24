Barajın suyu azalınca havzasından "midye tarlası" çıktı

Sulama ve taşkın koruma amacıyla 1971'de yapımına başlanan 54 milyon metreküp hacme sahip baraj, 4 yılda tamamlandı.
Geçen yıl eylülde yüzde 62 olan barajdaki doluluk, bölgede yaz mevsimi kurak geçtiği için bu ay itibarıyla yüzde 29'a geriledi.
Su seviyesinin azalmasından dolayı baraj yatağındaki taşlara tutunan milyonlarca tatlı su midyesi görünür hale geldi.
- "Kurak bir dönem yaşıyoruz"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya genelinde kuraklığın etkili olduğunu söyledi.
Türkiye'de de yaşanan bu durum nedeniyle bölgede su kaynaklarındaki seviyenin azaldığını vurgulayan Odabaşı, şöyle devam etti:
"Bütün ülkemiz ve Çanakkale bölgemiz dahil olmak üzere kuraklığı hissediyoruz. Barajların çekilmesi, durgun su sistemlerinin su seviyesinin daha da düşmesi gibi belirtileri gözlemleyebiliyoruz. Tabii suların çekilmesiyle bazı canlılar da ortaya çıkıyor. Bunları gözle görebiliyoruz. Bunlardan biri de 'zebra midyesi' dediğimiz 2-3 santimetre büyüklüğünde olan, taşlara ve diğer sert yüzeylere yapışarak sabit yaşayan canlılar."
Odabaşı, literatürde "dreissena polymorpha" olarak adlandırılan midyelerin, çift kabuklu yumuşakça canlılar grubunda yer aldığını bildirdi.
İstilacı bir tür olan bu midyelerin Doğu Avrupa, Karadeniz havzası ve özellikle Anadolu'da yayılış gösterdiğini anlatan Odabaşı, "Zebra midyesi bulunduğu bölgede oldukça fazla ürüyor. Bu da özellikle barajların su alan yerlerinin tıkanması, tüm sert yüzeylerin kaplanması, habitatların üstünün örtülmesi gibi bazı problemlere yol açıyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!