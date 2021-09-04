Baraj suları çekilince ortaya çıktı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Aras Nehri üzerinde kurulan, 142 metre yüksekliğindeki, 600 milyon metreküp depolama ve 450 milyon metreküp aktif hacme sahip olan Karakurt HES Barajı kuraklıktan nasibini aldı.

İHA'nın haberine göre Karakurt Barajı’nın sularının çekilmesiyle birlikte köyde bulunan iki kilise, okul, geçmişte Kuyumcular Çarşısı olduğu ileri sürülen yapı ile birlikte köy camisinin bulunduğu toplam 20 tarihi mekan gün yüzüne çıktı.

Karakurt HES Baraj Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan 2 kilise ve 20’ye yakın tarihi mekan arasında 1949 yılında karakol olarak kullanılan bina da bulunuyor. Binanın üzerinde, “T.C. Karakurt Karakolu 1949” yazıyor.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köyde tarihi binalarda keşif çalışmaları yapılırken, tarihi binaların içler acısı durumları ise kameralara yansıdı.

“20 TAŞINMAZ SULAR ALTINDA KALDI”

Koruma altında olması gereken tarihi yapıların sular altında bırakılarak edata yıkıldığına dikkat çeken köylülerden Burhan Bozkurt, “Kültürel varlıklarımız olan tarihi yerlerimizi sular altına alındı. En az 20 tane taşınmaz var. Hepsi tarihtir. 2 tane kilisemiz var. Bir sürü tarihi yapı evlerimiz vardı. Hepsi sular altında tahrip oldu, yok oldu.

Kilisler vardı onlar yok olmuş, okul vardı onlar yıkılmış. Yani su her yeri yok etmiş. Burada barajın olmaması gerekirdi. Bu tarihi göz göre göre yok ettiler. Su her tarafı perişan vazıyette bıraktı” dedi.

Kuraklıktan dolayı baraj sularının çekilmesiyle birlikte adeta savaş alanına dönmüş bir vaziyette olan eski Karakurt köyünde, gün yüzüne çıkan tarihi mekanların ne olacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden baraj sularının yükseleceğini ifade eden köylüler, yetkililerden tarihi mekanlar için önlem alınmasını istedi.