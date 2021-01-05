BARAJ DİZİSİNİN KONUSU
"Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır" şeklinde özetlenebilir. Baraj oyuncu kadrosu haberimizde...
BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.
FEYYAZ DUMAN (NAZIM)
Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York’ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali’ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.
2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır. Feyyaz Duman 1.75 metre boyunda ve 65 kilodur.
BİRAN DAMLA YILMAZ (NEHİR)
28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
BURAK YÖRÜK (TARIK)
Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da doğdu. 4N1K İlk Aşk adlı dizide oynadığı karakter sayesinde ün kazandı.
SUMRU YUVRUCUK (ZERRİN)
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, yönetmen Sumru Yavrucuk, 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1977 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kayıt olan Yavrucuk, şan ve tiyatro bölümlerinde eğitim aldı, ardından 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne geçiş yaptı. 1982 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nın kadrosuna geçen Sumru Yavrucuk, halen Devlet Tiyatroları'nın oyuncuları arasında yer almaktadır.
1988 tarihide rol aldığı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Yavrucuk'un sinema ile tanışması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekleşmiştir. Yavrucuk'un 1992 yılında rol aldığı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa başarılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi.
Sumru Yavrucuk, sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dili olan Gestuno'ya hakim bir konuşmacı olarak da bilinmekte. On yıla yakın bir süre sağır dilsizlerden oluşan bir sessiz tiyatro grubuna yönetmenlik yapan Sumru Yavrucuk, bu grupla beraber sahnelediği Susuz Yaz adlı tiyatro oyunu ile 1986 yılında Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.
Altın Portakal, Afife Jale ve Avni Dilligil başta olmak üzere çok sayıda ödülü bulunan Sumru Yavrucuk, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Zerrin karakterine hayat vermektedir.
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