BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

"Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır" şeklinde özetlenebilir. Baraj oyuncu kadrosu haberimizde...

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.