TARİHİ HATTIN UZANTISI DA BAKIMSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, Karadeniz kıyısına uzanan ve bir kısmı Büyükçekmece'de gün yüzüne çıkan tarihi hatla ilgili, "Çakmak Hattı önemli hatlardan biri. Türkiye'nin savunması için yapılmış ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Maraşal Fevzi Çakmak tarafından Fransa'nın Majino Hattı'ndan esinlenerek yapılan bir hat. Büyükçekmece ilçesinden başlıyor ve Karadeniz'e kadar yaklaşık 50 kilometrelik uzunlukta bir hat. Bu hat şu anda atıl durumda. Birçok yerde ahır olarak, samanlık olarak, hayvanların barınağı olarak kullanılıyor. Maalesef sahip çıkılmıyor, tarihi bir eser" ifadelerini kullandı.