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Baraj kapakları açıldı, 4 piknikçi mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Kayaköyü mevkiinde 4 kişi piknik yaptıkları sırada baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle 4 kişi bulundukları alanda mahsur kaldı. vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 01.07.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Baraj kapakları açıldı, 4 piknikçi mahsur kaldı
4 piknikçi mahsur kaldı
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DHA

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 4 vatandaş, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesiyle devreye AFAD ekipleri girdi.

Eğil ilçesine bağlı Kayaköyü mevkiinde 4 kişi piknik yaptıkları sırada baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle 4 kişi bulundukları alanda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine teyakkuzda bekletilen AFAD ekipleri sevk edildi.

6 personel, 1 arama kurtarma aracı ve su üstü arama kurtarma botu ile mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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