baraj iski | Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Barajlarda son durum, 12 Aralık baraj doluluk oranı güncel

baraj iski | Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Barajlarda son durum, 12 Aralık baraj doluluk oranı güncel

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 39.62'ye çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 39.96 OLDU REKLAM Son 32 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 12 Aralık Salı itibariyle doluluk oranı yüzde 39.96'ya yükseldi.

32 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 23.78'E ULAŞTI Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 32 günde yüzde 23.78 artış sağladı.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.