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        Haberler Gündem Baraj İSKİ | Son dakika haberler: 25 Ekim itibariyle baraj doluluk oranları | İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı! İşte kritik veri!

        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte kritik veri!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 20.36 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20.12 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:25
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        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte kritik veri!
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        İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

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        YÜZDE 20.12'YE GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 20.12'ye düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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