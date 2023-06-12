İHA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Arıkök Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yakınlarıyla piknik yapan Ziya Kaya (12), Atatürk Barajı Gölü'ne girdi.

İddiaya göre yüzme bilmediği için bir süre suda çırpınmaya başlayan çocuk, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

İhbarla bölgeye giden su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada, Ziya Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.