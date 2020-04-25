DHA

Karakurt Barajı suları altında kalan Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde, 2 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Erzurum AFAD'ın dalgıç ekibi, kurumdaki botu yükledikleri araçla bölgeye gitti.

Suların yükseldiği bölgeye gelen AFAD dalgıçları, göle indirdikleri botla suya gömülen köye gitti. Sadece evlerin bacalarının göründüğü köyde mahsur kalan köpekleri bulan dalgıçlar, botla kıyıya çıkarmayı başardı.

Köpeklerin uzun bir süre suda kaldıkları, yorgun düşüp üşüdükleri görüldü. Kıyıda ekibi bekleyen jandarma, donmak üzereyken kurtarılan köpekleri battaniyeye sararak ısıtmaya çalıştı. DHA'nın haberine göre; bir süre jandarma ekiplerince korunacak köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edilecek.