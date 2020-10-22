Baraj gölünde kadın cesedi bulundu - ÇORUM

AA

Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.Savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.Kimliği tespit edilen kadının sabah saatlerinde bir taksiyle Çomar Barajı mevkisine geldiği öğrenildi.