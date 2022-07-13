Baraj gölünde kadın cansız bedeni bulundu

İHA

Adıyaman'da Atatürk Barajı'nın kıyısında kadın cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Barajı'nın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında meydana geldi. Barajda piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj gölü kıyısında hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinde 30'lu yaşlarda olan kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.