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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baraj gölünde facia: 5 ölü | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde facia: 5 ölü

        Hatay'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 5 kişinin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:16
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        Baraj gölünde facia: 5 ölü
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli vatandaş, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne girdi.

        Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 5 kişinin cansız bedenini bulundu.

        Morga kaldırılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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