DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Uzunlu kasabasında meydana geldi. Çalapverdi köyünden aileleriyle birlikte Uzunlu Göleti kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar, su kenarında oynarken birinin terliği suya düştü. Her ikisi de 14 yaşında olan çocuklardan Semanur Ö. ile Meryem D. el ele tutuşup terliği almaya çalışırken, beton zeminden kayarak suya düştü.

Çocukların seslerini duyan balıkçılar, Semanur Ö.'yü kurtarırken, Meryem D. suda kayboldu. Olayın ardından jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Balıkçılar tarafından kurtarılan Semanur Ö. yapılan ilk yardımın ardından sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri Meryem D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamayınca Ankara'dan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi istendi. Havanın kararması nedeniyle durdurulan Meryem D.'yi arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edileceği öğrenildi.