Yaz mevsimiyle beraber kendini gösteren sıcaklar, hem günlük hayatı zorlaştırıyor hem de baraj doluluk oranlarını kritik bir noktaya sürüklüyor. İstanbul genel baraj doluluk oranı yüzde 55,65 olsa da bazı barajlarda su oranı yüzde 20'lere kadar geriledi. İşte, 8 Ağustos 2024 Perşembe İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...