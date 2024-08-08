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        Haberler Bilgi Gündem Baraj doluluk oranlarında kritik seviye!: 8 Ağustos 2024 son dakika İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        Baraj doluluk oranlarında kritik seviye! 8 Ağustos İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        Türkiye, yaz mevsimini bitirmek üzere. Özellikle Temmuz ayında bastıran sıcaklar, barajları olumsuz etkiledi. Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 20'leri gördü. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, 8 Ağustos 2024 Perşembe güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:21
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        • 1

          Yaz mevsimiyle beraber kendini gösteren sıcaklar, hem günlük hayatı zorlaştırıyor hem de baraj doluluk oranlarını kritik bir noktaya sürüklüyor. İstanbul genel baraj doluluk oranı yüzde 55,65 olsa da bazı barajlarda su oranı yüzde 20'lere kadar geriledi. İşte, 8 Ağustos 2024 Perşembe İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

        • 2

          8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 8 Ağustos günü barajların doluluk oranı yüzde 55,65 olarak ölçüldü.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          8 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

          Ömerli 59,61

          Darlık 58,59

          Elmalı 61,79

          Terkos 69,62

          Alibey 23,31

        • 4

          Büyükçekmece 53,03

          Sazlıdere 52,5

          Istrancalar 32,5

          Kazandere 24,99

          Pabuçdere 36,55

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