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        Haberler Gündem Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ grafiği ile 30 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul baraj doluluk oranları güncel tablosu: 30 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul baraj doluluk oranı kar ve sağanak yağışların etkisiyle yükselmeye başladı. Geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 16 seviyelerine kadar düşen İstanbul barajları doluluk oranı tablosu tersine döndü. İşte, 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:22
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları gündemdeki yerini aldı. Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi Ocak ayında yüzde 30’un altına; Kasım ayında ise yüzde 16'ya kadar gerilemişti. Baraj doluluk oranlarının endişe veren seviyelere düşmesinin ardından son haftalarda etkisini artıran yağışlarla beraber yeniden yükseldi. İşte, 30 Ocak 2024 İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

        • 2

          İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Son zamanlarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 67,38'e yükseltti.

        • 3

          Alibey Barajı’nda geçen yıl Ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı Ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi. Alibey Barajı'nda geçen dönem kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla su altında kaldı.

        • 4

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          30 Ocak 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

          Alibey Barajı yüzde 71.15

          Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15

          Darlık Barajı yüzde 87.21

          Istrancalar Barajı yüzde 64.55

          Kazandere Barajı yüzde 59.77

        • 5

          Elmalı Barajı yüzde 87.21

          Ömerli Barajı yüzde 85.38

          Pabuçdere Barajı yüzde 35.17

          Sazlıdere Barajı yüzde 47.86

          Terkos Barajı yüzde 56.7

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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