İstanbul baraj doluluk oranları güncel tablosu: 29 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı sağanak yağışların da etkisiyle artmaya devam ediyor. İSKİ'nin yayınladığı son dakika veriler ile İstanbul barajları doluluk oranı tablosu belli oluyor. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul baraj doluluk oranları gündemdeki yerini koruyor. Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yükseldi. Cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü boyunca etkisini gösteren sağanak yağışların ardından İstanbul'daki baraj doluluk oranları arttı. İşte, 29 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...
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29 NİSAN 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 82,66 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 82,69'a yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 48,32 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
29 Nisan 2024 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 67,84
Büyükçekmece Barajı yüzde 78,28
Darlık Barajı yüzde 85,23
Istrancalar Barajı yüzde 89,12
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Elmalı Barajı yüzde 89,79
Ömerli Barajı yüzde 92,72
Pabuçdere Barajı yüzde 72,96
Sazlıdere Barajı yüzde 61,09
Terkos Barajı yüzde 91,30