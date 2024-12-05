Baraj doluluk oranları 5 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ baraj doluluk oranını güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlamasının ardından buharlaşma oranı dursa da yağmurun yağmaması nedeniyle barajlardaki seviye yüzde 28'lere kadar çekilmişti. En son yağan yağışlar sonrasında İSKİ'den beklenen haber geldi. Peki 5 Aralık 2024 Baraj doluluk oranları kaç oldu? İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranı
- 1
İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayına gelmemize rağmen yağışların az olması barajlarda daki son durumu sorgulatıyor. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı
- 2
5 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
5 Aralık Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,61 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %27,73
Darlık Barajı: %12,71
Elmalı Barajı: %2,27
Terkos Barajı: %22.22
Alibey Barajı: %1,42
- 3
Büyükçekmece Barajı: %17,16
Sazlıdere Barajı: %13,1
Istrancalar Barajı: %1,29
NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir.
-