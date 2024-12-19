Baraj doluluk oranları 19 Aralık 2024: İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Yağan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranı artış gösteriyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı belli oldu. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı
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İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.21 olarak ölçülmüştü. Peki 19 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30.89 oldu.
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Sazlıdere Barajı 35,18
Istrancalar Barajı 25,76
Darlık Barajı 30,74
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Elmalı Barajı 71,67
Ömerli Barajı 35,07
Terkos Barajı 34,08
Alibey Barajı 17,29
Büyükçekmece Barajı 30,61
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