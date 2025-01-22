Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 22 Ocak güncel baraj doluluk oranı son durum

Kış mevsiminde yağan sağanak ve kar yağışı baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlar sebebiyle İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 22 Ocak 2025 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk oranı verileri