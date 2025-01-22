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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 22 Ocak güncel baraj doluluk oranı son durum

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 22 Ocak güncel baraj doluluk oranı son durum

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre güncel baraj doluluk oranı belli oldu. Megakentte baraj doluluk oranını en çok kar yağışı etkiliyor. Uzun süredir kar yağmazken sağanak yağışta barajları olumlu yönde etkiledi. Peki baraj doluluk oranı kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:29
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          Kış mevsiminde yağan sağanak ve kar yağışı baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlar sebebiyle İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 22 Ocak 2025 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk oranı verileri

        • 2

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 22 Ocak’ta yüzde 52,27 oldu

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