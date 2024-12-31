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        Haberler Gündem Baraj doluluk oranı son durum: İSKİ baraj son durum

        2024'ün son günü barajlardan sevindiren haber!

        İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 40.23 ölçüldü. Ocak ayında, mega kentte beklenen kar yağışıyla oranın daha da artacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:30
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        2024'ün son günü barajlardan sevindiren haber!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en düşük 21 Kasım'da yüzde 27.49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40.23 oldu.

        BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI

        Su miktarı Istrancalar'da yüzde 98,41, Terkos'ta yüzde 43,03, Sazlıdere'de yüzde 35,57, Alibey'de yüzde 23,91, Büyükçekmece'de yüzde 36,83, Ömerli'de yüzde 41,86, Darlık'ta yüzde 35,44, Elmalı'da yüzde 80,26, Pabuçdere'de yüzde 39,96 ve Kazandere'de yüzde 64,62 ölçüldü.

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        GÜNLÜK TÜKETİM 3 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE

        Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 349 milyon 49 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 518,18 milyon metreküp su alındı. Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 709,22 kilogram oldu. Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 69 bin metreküp ölçüldü.

        SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2014'te yüzde 60,78, 2015'te yüzde 58,68, 2016'da yüzde 51,08, 2017'de yüzde 63,58, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 36,99, 2020'de yüzde 20,29, 2021'de yüzde 48,87, 2022'de yüzde 33,09, 2023'te yüzde 52,11 iken bugünkü oran yüzde 40,23 ölçüldü.

        SU TASARRUFUNA DİKKAT

        Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, "İstanbul'da baraj doluluk oranının yüzde 40'a ulaşması bir rahatlama sağlasa da su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması için bireysel ve toplumsal adımlar atılması hayati önem taşımaktadır" dedi.

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        #baraj doluluk oranı
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