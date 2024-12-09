Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı: 9 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        Baraj doluluk oranı: 9 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İSKİ baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Kar ve sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlardan güncel baraj doluluk oranı merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 9 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul baraj doluluk seviyeleri geride bıraktığımız hafta yüzde 28 oranındaydı. Yeni haftaya girmemizle birlikte güncel baraj doluluk oranı merak edildi. Peki 9 Aralık 2024 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        • 2

          BARAJLARDAKİ SON DURUM 9 ARALIK 2024

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 9 Aralık Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %28.33 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

        • 3

          İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

          Ömerli Barajı 28,55

          Darlık Barajı 12,4

          Elmalı Barajı 2,27

          Terkos Barajı 22,07

          Alibey Barajı 1,57

          Büyükçekmece Barajı 16,89

          Sazlıdere Barajı 12,86

          Istrancalar Barajı 1,2

          Kazandere Barajı 9,42

          Pabuçdere Barajı 1,54

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Habertürk Anasayfa