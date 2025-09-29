Baraj doluluk oranı 29 Eylül 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'un suyunu karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin altına düşerken, o barajlardan biri olan Kazandere'de dip seviye görüldü. Peki, 29 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

29 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 29 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 29.08 seviyesinde.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı %20.87
Darlık Barajı %43,76
Elmalı Barajı %50,94
Terkos Barajı %35,57
Alibey Barajı %17,45
Büyükçekmece Barajı %33,37
Sazlıdere Barajı %31,29
Istrancalar Barajı %21,35
Kazandere Barajı %2,18
