İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç ? İSKİ açıkladı!
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları, hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağışların ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimi aylarda yağış azlığından dolayı kritik seviyeye ulaşan barajlardaki son durum merak konusu oldu İşte 2 Ekim 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı...
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İSKİ baraj doluluk oranları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından kritik seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul genelinde meydana gelen kuvvetli hafta sonu yağışlarının ardından gözler "İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç ve yaqğışlar sonrası arttı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları...
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2 EKİM
İstnabul baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
İSKİ 2 Ekim Pazartesi ortalama baraj doluluk oranı yüzde 23.31 olarak açıklandı.
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 52,6
Darlık Barajı 37,17
Elmalı Barajı 15,31
Terkos Barajı 11,17
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Alibey Barajı 17,13
Büyükçekmece Barajı 4,4
Sazlıdere Barajı 9,06
Istrancalar Barajı 19,32
Kazandere Barajı 5,36
Pabuçdere Barajı 2.96