Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 40 civarında. 14 Ocak Salı günü yağan yağışın ardından güncel doluluk oranı araştırılıyor. Peki İSKİ 14 Ocak Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?