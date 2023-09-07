EYLÜL AYI İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da sel felaketine neden olan sağanak yağış 5 Eylül Salı akşamı meydana geldi. 4 Eylül'de İstanbul'da baraj doluk oranı yüzde 28,16 olarak kaydedilirken yağışın yaşandığı gün baraj doluk oranı 27,88 olrak kaydedildi. Yağışın ardından ertesi gün yani Eylül'de ise İstanbul baraj doluk oranı yüzde 28,16'ya yükseldi. bugün yani 7 Eylül Perşembe günü ise baraj doluk oranı İstanbul'da yüzde 28,3 olarak kaydedildi.