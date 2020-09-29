Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta ekrana geliyor. Dün akşam ekrana gelen Baraj dizisinde neler oldu? Dizi bitiminden hemen sonra 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BARAJ 29 EYLÜL SON BÖLÜM

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra’nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey’in Tarık’ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık’ın Nehir’den vazgeçmeye niyeti yoktur.

BARAJ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI