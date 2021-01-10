Baraj dizisinin 21. son bölümde yaşanan heyecan sonrası gözler 22. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki 22. yeni fragman yayında mı?

BARAJ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

BARAJ 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Hakan’ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan’ın Nazım’dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder.

Nazım’ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım’ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?